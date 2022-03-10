悍將霸帝士連2天雙安表現 悍將熱身賽勝桃猿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中華職棒富邦悍將隊新洋砲霸帝士（中）近2場自辦熱身賽都有安打演出，9日比賽4打數敲出2支安打，10日則是前2打席都有安打，且第2打席重心被破壞仍敲安，總計3打數敲出2支安打。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北10日電）中職富邦悍將今天在嘉義市棒球場的自辦熱身賽，與樂天桃猿隊交手，洋砲霸帝士連2場有雙安表現，且都有長打；悍將先發范玉禹繳出4局失1分好投，終場悍將以5比2獲勝。

悍將在1局下率先展開攻勢，王正棠敲二壘安打後，靠著推進跑回第1分；2局下洋砲霸帝士敲二壘安打後，林益全補上安打，接著出現保送形成滿壘，王勝偉擊出1打點滾地球；3局下范國宸、高國輝、霸帝士都有安打演出，加上對方失誤及蔣智賢、林益全高飛犧牲打得3分，終場悍將以5比2奪勝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

悍將新洋砲霸帝士在近2場自辦熱身賽都有安打演出，昨天4打數敲出2支安打；今天則是前2打席都有安打，且第2打席重心被破壞仍掃出安打，總計3打數敲出2支安打。

悍將此戰推出范玉禹擔任先發投手，他主投4局僅被敲2支安打，投出1次三振、1次保送，僅失1分非責失分；接著林逸翔、岳少華各投1局無失分，歐書誠投1局失1分，江國豪、李建勳各後援1局無失分，其中江國豪最快球速來到147公里，傷後復出狀況不錯。（編輯：張雅淨）1110310