庫薩斯逞威轟32分 海神客場再挫雲豹

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（中央社記者龍柏安台北11日電）T1聯盟龍頭高雄全家海神，今天靠著立陶宛籍長人庫薩斯在禁區逞威、全場攻下最高的32分，客場以106比100擊敗桃園雲豹，拿下對戰3連勝。

台灣運彩xT1聯盟今天由桃園雲豹在主場迎戰聯盟戰績排名第1的高雄全家海神，雙方過去2度交鋒，雲豹從未討到便宜，且平均輸分達25.5分。

今天開局海神攻勢來得又快又猛，首節靠著洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）與霍爾（Ferrakohn Hall）各自拿下8分帶領，單節拉出30比19強攻，一度取得15分領先。

不過雲豹展現韌性追分，在下半場第3節一度將差距縮小至只差2分，不過經驗老到的海神沒讓對手得逞，靠著一波14比1攻勢，再次將對手甩在腦後。

就算落後，雲豹仍就很有耐性和對手周旋，第4節再將差距追到個位數，無奈海神本土前鋒胡瓏貿適時連續飆進2顆三分球，也幫助球隊再將領先擴大至雙位數，也成功穩住勝基。

海神擊敗雲豹後，戰績來到13勝5負，且與排名第2的新北中信特攻勝差拉開至1場，而雲豹則是吞下本季第13敗，持續在聯盟6隊當中敬陪末座。

庫薩斯今天攻下全場最高的32分，外帶9籃板與2阻攻，不過他在第4節讀秒階段領到6犯提前退場，胡瓏貿累計14投9中，攻下全隊次高的22分、5籃板與5助攻，

雲豹方面以洋將戴維斯（Deyonta Davis）的26分、21籃板最佳，此外他全場送出6次麻辣鍋，也改寫聯盟單場最高阻攻紀錄，而吉倫（John Gillon）與本土後衛鄭瑋雙雙繳出21分。（編輯：謝雅竹）1110311