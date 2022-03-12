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美媒：王牌左投柯蕭續留道奇1年

2022/3/12 14:12（3/12 15:09 更新）
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美國媒體11日披露，MLB洛杉磯道奇的3屆塞揚獎名投柯蕭（右）至少還會再多待一年。（圖取自instagram.com/claytonkershaw）
美國媒體11日披露，MLB洛杉磯道奇的3屆塞揚獎名投柯蕭（右）至少還會再多待一年。（圖取自instagram.com/claytonkershaw）
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國媒體今天披露，美職大聯盟MLB洛杉磯道奇的3屆塞揚獎名投柯蕭（Clayton Kershaw）至少還會再多待一年。他2020年幫道奇一圓睽違32年的世界大賽冠軍。

洛杉磯時報指出，已取得自由球員身分的柯蕭同意與道奇續約一年，待體檢通過後就能正式敲定。

早已預約名人堂的柯蕭，是2006年選秀時被道奇隊以第一輪第7名選入，2008年大聯盟初登板，球員生涯目前全都待在道奇。

報導還說，左投的柯蕭此前曾認真考慮與老家球隊的德州遊騎兵簽約。

道奇隊先前以7年2億美元綁住柯蕭，33歲的他這兩年貢獻值明顯不若巔峰期，去年22場先發主投121.2局拿下10勝8敗、3.55的自責失分率，但在季後賽前就因手肘傷勢報銷。

法新社指出，即便奪勝效能不如以往，在道奇隊如今失去薛哲（Max Scherzer）後，生涯累積185勝84敗的柯蕭仍將是球隊投手群的中流砥柱。薛哲去年季中才從華盛頓國民轉投道奇，季後又在11月跳槽至紐約大都會隊。（譯者：陳亦偉）1110312

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