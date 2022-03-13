統一獅胡金龍熱身賽3打數1安 盼好感覺帶入賽季

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職統一獅隊今天與中信兄弟自辦熱身賽，野手胡金龍回家鄉、披上獅隊戰袍後在主場實戰亮相，單場3打數敲1安，他表示，感覺棒球又熱起來、也盼將好感覺帶入賽季。

中華職棒統一獅隊春訓在台南棒球場安排的熱身賽平日沒有開放觀眾入場，今天與中信兄弟自辦熱身賽有售票，總計有1808名觀眾購票入場，也有配合電視轉播。

胡金龍今年球季改披獅袍、回到家鄉球隊打球，今天熱身賽先發打第3棒、指定打擊，1局敲出左外野方向飛球出局，3局敲出中外野方向安打，5局再敲出中外野方向飛球出局，今天總計3打數敲出1支安打，5局打完退場休息，獅隊終場以5比4拿下勝利。

胡金龍賽後接受轉播單位訪問表示，台南是從小長大的地方，台南棒球場、獅隊的應援方式跟之前看到的都差不多，「今天很多球迷到場，感覺棒球又熱了起來。」

胡金龍表示，可以回到家鄉球隊，加上家人也都在台南，希望可以有好的表現；至於目前打擊狀況，他則表示一步一步來，有一陣子沒有與投手對戰的感覺，今天有球迷又有轉播，心態上更專注一點，照著原本的步調，距離球季正式開打還有一段時間，也希望將好的感覺帶到接下來的正式賽季。（編輯：李錫璋）1110313