北京冬帕運將閉幕 中國烏克蘭分居獎牌榜前二

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（中央社北京13日綜合外電報導）在俄羅斯入侵烏克蘭的陰影下，為時9天的北京冬季帕運今晚將在國家體育場閉幕，表現亮眼的地主中國將交棒給2026年冬奧主辦城市─義大利的米蘭和柯蒂納（Milano-Cortina）。

國際帕拉林匹克委員會（IPC）主席帕森斯（Andrew Parsons）在開幕式上發表強烈反戰的致詞，遭中國中央電視台消音，至今央視仍未回覆國際帕委會的質疑，也沒保證閉幕式上不會有類似作法。

這次帕運開幕前備受俄國及其盟邦白俄羅斯的選手能否參賽的爭議所擾。

國際奧林匹克委員會（IOC）已呼籲全球體育聯盟排除兩國選手。國際帕委會一開始則說會讓他們以中立身分參賽，但在其他運動員揚言抵制、選手村氣氛逐漸緊繃後，主辦單位決定禁止他們出賽。

烏克蘭選手的母國慘遭戰爭蹂躪，他們排除萬難、艱辛抵達北京後，締造烏國在冬季帕運的最佳表現，獎牌榜最終排名高居第二，僅次於地主中國。

賽會期間，有烏克蘭選手得知軍人父親遭俄軍俘虜；有人則是發現自己在烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的家被轟炸，幾天後仍贏得金牌。

烏克蘭代表隊以29面獎牌作收，在冬季兩項和越野滑雪項目合計拿下11金。

帕森斯昨天向烏克蘭代表隊致敬表示：「知道他們的家人和國家遭受攻擊，在這裡參賽還能有這麼高的水準，令人難以置信。這是我此生在運動場上或場外看過最驚人的韌性表現。」

地主中國本屆榮登冬季帕運新強權，以18金、總獎牌61面高居獎牌榜之首。

中國2002年首度在冬季帕運亮相，但一直到4年前韓國平昌冬季帕運才拿到第一面獎牌─輪椅冰壺金牌。他們在北京冬帕運的進步速度和幅度，連一些中國選手都很吃驚。

另外，美國隊今天在冰球項目以5比0戰勝加拿大隊奪金，延續2010年溫哥華冬帕運以來的不敗紀錄。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110313