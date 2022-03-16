中職關心台鋼組隊進度 龍隊不需特別優惠

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中華職棒大聯盟16日召開領隊會議，會長蔡其昌（左）會後受訪表示，各隊領隊都有關心第6隊組隊進度，台鋼集團3月初簽訂加盟意向書，確定隊名為台鋼雄鷹隊，預計4月初繳交營運計畫書，5月召開常務理事會審核，接著投入季中選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年3月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中華職棒今天召開領隊會議，第6隊台鋼雄鷹組隊進度，預計4月初提交營運計畫，中職會長蔡其昌表示，味全龍球團表示不需特別優惠；另外會中也有放寬週一補賽可多登錄1人規定。

中職今天召開領隊會議，蔡其昌會後接受媒體聯訪表示，各隊領隊有關心第6隊組隊進度，台鋼集團3月初簽訂加盟意向書，確定隊名為台鋼雄鷹隊，預計4月初繳交營運計畫書，5月召開常務理事會審核，接著投入季中選秀。

先前蔡其昌曾提到，關於新球隊的擴編選秀，台鋼是否要從味全龍隊選球員，對剛成立不久的味全來說，戰力是否有衝擊，還需要再討論。但蔡其昌今天表示，味全龍隊表示，「不需要任何的優惠，季中選秀、擴編選秀，都不需要為味全量身定做任何優惠，也謝謝會長的關心。」

領隊會議除了提及第6隊組隊進度外，新球季也增加規定，凡安排在週一的補賽，各隊登錄名單可以多1人、為28人，該名球員因此規則一、二軍升降不需受10天限制，讓教練團調度上更有餘力。

此外，針對疫苗傷兵規定，原先規定，因為疫苗傷兵獲指定上一軍的「遞補球員」，在疫苗傷兵回歸後、指定遞補球員需同時下放，不受一、二軍升降10天限制，今年放寬，下放球員可以選擇非原本指定的遞補球員，但該名球員需受10天規範限制。（編輯：張雅淨）1110316