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鈴木誠也加盟美職小熊隊 5年7000萬美元破日野手紀錄

2022/3/16 23:19
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（中央社東京16日綜合外電報導）日媒報導，日本職棒廣島隊強打鈴木誠也，季後透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，與芝加哥小熊達成加盟基本協議，5年合約總額7000萬美元，改寫日本野手赴美最高合約紀錄。

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日媒Sponichi Annex報導，美國體育專業頻道ESPN指出，利用入札制度挑戰大聯盟的外野手鈴木誠也，已與小熊達成加盟基本協議，5年合約總額7000萬美元（約82億6000萬日圓），凌駕2007年季後從中日隊赴美加盟小熊的福留孝介（現中日隊）的4年4800萬美元（當時約54億2000萬日圓），成為歷來日本野手赴美發展的最高額大型合約。

報導稱，截至上一季，鈴木誠也連續6年打擊率至少3成且至少敲出25轟，他擁有強勁臂力，右外野守備獲得肯定，且年僅27歲，廣受期待將會扮演左右小熊隊未來命運角色。（譯者：劉學源/核稿：徐崇哲）1110316

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