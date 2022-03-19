張育成熱身賽首戰有表現 敲二壘打有1分打點

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）美職克里夫蘭守護者隊春訓熱身賽首戰，張育成先發有表現，4局敲出左外野方向二壘打，送回球隊第1分，今天總計2打數敲出1支安打，貢獻1分打點，守護者隊終場以3比2擊敗紅人隊。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽克里夫蘭守護者隊首戰與辛辛那提紅人隊交手，守護者隊台灣野手張育成先發打第7棒、守二壘，張育成3局首打席吞下三振。

兩隊前3局打完沒有拿下分數，紅人隊4局上靠著沃托（Joey Votto）、史蒂芬生（Tyler Stephenson）、森澤爾（Nick Senzel）接連安打，串聯搶分、取得2比0領先。

守護者隊4局下追分，1人出局後先靠著四壞保送上壘，2人出局後，齊默（Bradley Zimmer）敲出安打，守護者隊攻占一、二壘，張育成敲出左外野方向適時二壘打，送回球隊第1分。

張育成5局上攻守交換時退場，守護者隊5局下靠著接連2支安打、失誤，跑回追平分，7局1人出局後，靠著失誤、克里門（Ernie Clement）、阿里亞斯（Gabriel Arias）接連安打，送回超前分，順利拿下比賽勝利。

張育成首場熱身賽就有表現，單場2打數敲出1支安打，吞下1次三振、貢獻1分打點；守護者隊今天勝投記在丹尼爾斯（Brett Daniels）身上，後援投2局，沒被敲出安打，投出三振、保送各1次、無失分。（編輯：張芷瑄）1110319