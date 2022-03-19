PLG鋼鐵人戰績不佳 總教練貝瑞被解職

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）P.LEAGUE+ 高雄鋼鐵人近來大動作補強戰力，戰績卻未見起色，球團今晚發布聲明，決定解除總教練貝瑞職務，成為本季第一個工作不保的總教練，原缺將由教練洪啟超暫代。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+ 生力軍高雄鋼鐵人季前除了延攬超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷射手呂政儒加入外，季中還宣布中國男子籃球職業聯賽（CBA）北京首鋼的台灣好手周儀翔將披上鋼鐵人戰袍，同時網羅前美國職籃NBA選秀狀元前鋒班尼特（Anthony Bennett）入隊。

不過，班尼特3月5日迎來在台灣職籃首秀，至今4場比賽場均21.25分、12.25籃板，依舊無法幫助鋼鐵人擺脫連敗陰霾，鋼鐵人昨天輸給台北富邦勇士後，目前戰績4勝13敗，6隊中暫居墊底，且陷入7連敗，而備受期待的旅外好手周儀翔，預計3月26日將在高雄鳳山主場亮相。

鋼鐵人今天休兵日，明天將在台中客場出戰福爾摩沙台新夢想家，鋼鐵人表示，因球隊連日戰績不佳，決定解除總教練貝瑞（Demarcus Berry）職務，原缺由教練洪啟超暫代，並感謝貝瑞任內對球隊所做出的貢獻。

球團表示，目前正積極物色總教練人選，並持續提升鋼鐵人教練團實力，包含近期已加入團隊的戰術分析師李婉茹，將輔助球隊發揮戰力，打出新氣象。（編輯：唐聲揚）1110319