T1獵鷹添新洋將雷神 阿提諾25日歸隊助陣

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（中央社記者黃巧雯台北20日電）台灣職籃T1聯盟交易大限截止日就在今晚，為補強禁區戰力，台南台鋼獵鷹今天宣布網羅洋將雷神，預計25日首秀，而「新台灣人」阿提諾可望同日歸隊助陣。

T1聯盟元年2021-22球季例行賽球員註冊及交易大限將於今晚11時59分截止，所有的球員（包含本土球員、外籍球員及第三類規範球員）註冊和交易都須在大限前完成。

獵鷹目前戰績3勝15敗，在6隊中墊底，近期陷入3連敗，近來動作頻頻，昨天先是與新北中信特攻達成協議，以現金交易方式換來後衛呂濟而，今天再度出手，透過新聞稿宣布網羅洋將雷神（Lester Prosper）。

球團表示，現年33歲的雷神，2021年曾代表印尼參與亞洲盃，場均得分22分、11籃板，平均上場時間逾35分鐘，身高209公分、體重106公斤，可望為台鋼獵鷹帶來禁區優勢，分擔阿提諾（William Artino）重擔。

獵鷹總經理錢韋成表示：「雷神能力基本上也滿全面，不管在禁區還是防守上面應該都有很大幫助，雖然他是4號位（大前鋒）、5號位（中鋒）位置，但也有外線投射能力。」

雷神目前已抵台，正在自主健康管理期間，預計25日首次登錄出賽，將在客場出戰桃園雲豹，而先前隨台灣男籃赴日本出征世界盃男籃亞洲區資格賽的阿提諾 ，近期在結束自主健康管理後，可望25日上陣。

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雷神除了期待來台首戰，也對台灣人的熱情留下深刻印象，他表示：「這個聯盟的各球隊中不管是本土還是外援都很有競爭力，在一節12分鐘比賽的環境下，我必須要有高度的專注力才能幫助球隊。」

獵鷹目前包含雷神在內，共有5名洋將，外加1名歸化球員阿提諾（第三類球員），預計交易大限後將保留4洋將和1名第三類球員，其中確定留下的新洋將雷神和阿提諾，獵鷹今晚主場嘉藥紹宗體育館迎戰台灣啤酒英熊一役，將是剩餘洋將的期末考。（編輯：方沛清）1110320