雄中百年校慶公益路跑 逾2000人清晨開跑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄20日電）為慶祝創校百年，雄中75級校友發起「雄中百年校慶公益路跑」，今天清晨2000多人從雄中一路沿綠園道跑到蓮池潭折返，聯絡校友感情、慶祝雄中首個百年生日。

2000多名師生、校友與愛好長跑的民眾今天清晨聚集在雄中校園，參加雄中75級校友組成的「雄大組」發起「雄中百年校慶公益路跑」。大隊人馬在鳴槍後從雄中校園出發，分成6k、10k、21k等3組不同距離的比賽，沿途經鐵路地下化後原鐵道新建成的綠園道，跑到蓮池潭折返，場面熱鬧。

負責籌備路跑活動的雄中75級劉德章、胡家碩、顏銘賢、黃立華等校友透過新聞稿表示，原本同屆分居各地的校友就有組成「跑馬團」一起團練，常一起參加全國各地馬拉松賽，聯絡感情；這次適逢百年校慶，受母校之託，讓平常跑馬拉松的校友們與高雄市民藉此機會聯誼慶祝，意義重大。

本身也是雄中72級校友的校長莊福泰指出，「雄中百年校慶公益路跑」是雄中首次舉辦路跑，號召在校師生、校友和熱愛長跑運動的民眾共襄盛舉，以慶祝創校以來第一個百年生日，也健康身心。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除了路跑，「雄大組」校友也為雄中百年校慶籌辦一連串活動，包含張簡永祥、李佳言、陳西坤等人到家扶贈書；洪震聖率隊淨灘；陸建安、梁丁文領團登山；胡家碩、張富祥舉辦「百K縱騎」；陳西坤、楊鎮榮、吳仁傑、黃昭貴也登玉山慶祝。並有王子文、邱皇儒、林嘉志、陳維偉、蔡明宏、吳立森等不同屆校友協辦活動，為4月1日將登場的校慶慶典暖身。

校方預告，雄中百年系列活動將以4月2日的「雄中百年校慶晚宴」壓軸，在高雄萬豪酒店席開150桌、邀請1800名校友參加，展現雄中人的凝聚力。（編輯：李亨山）1110320