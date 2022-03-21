張育成熱身賽開轟 連2戰敲安維持好手感

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）旅美克里夫蘭守護者隊野手張育成美職熱身賽維持好手感，今天與奧克蘭運動家比賽，2局開轟、陽春砲幫助球隊取得領先，連2戰出賽有安打，兩隊終場以9比9握手言和。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽克里夫蘭守護者隊今天與奧克蘭運動家交手，張育成先發打7棒、守二壘，2局上1人出局後，張育成敲出中外野方向陽春砲，幫助球隊取得1比0領先，運動家隊2局下靠著失誤、2支安打，攻下2分，翻轉戰局。

張育成3局打擊機會敲出一壘方向飛球出局，運動家隊4局再起攻勢，靠著麥金尼（Billy McKinney）2分砲取得4比1領先。

守護者隊6局有攻勢，首棒打者靠著安打上壘，張育成敲出游擊方向滾地球，靠著野手選擇上一壘，2人出局後，守護者隊接連5支安打追回4分，以5比4要回領先。

守護者隊7局上再靠著龔薩雷茲（Oscar Gonzalez）2分砲拉開領先差距，運動家隊7局下單局2轟、進帳5分，再度以9比7超前比數，守護者隊9局上靠著安打、保送、龔薩雷茲適時二壘打，攻下2分，兩隊終場以9比9握手言和。

張育成今天6局下攻守交換時退場，總計3打數敲出1轟，貢獻1分打點，有2得分，春訓熱身賽連2場出賽都有安打，維持好手感。（編輯：陳仁華）1110321