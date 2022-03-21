成棒春季聯賽開打 范孟晨好投台電搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北21日電）全國成棒甲組春季聯賽今天在台東開打，上一屆冠軍台灣電力首戰與台中市成棒隊交手，台電先發投手范孟晨6局無失分、好投壓制，戴如量2安1打點，台電以5比0拿下勝利。

111年全國成棒甲組春季聯賽此次總計32支球隊參加，A組為社會隊共10隊，大學隊分B、C組，每組各11隊，今天社會隊比賽率先在台東開打。

台灣電力棒球隊去年春季聯賽完成2連霸，今天首戰與台中市成棒隊交手，台電派出投手范孟晨先發，總計用74球投6局，被敲出4支安打，投出2次三振、1次四壞保送、無失分，是球隊搶勝功臣。

台電2局靠著接連保送、安打、滾地球先馳得點，再靠著高飛犧牲打跑回第2分，3局蔡智榆、李育全接連二壘打再拿1分，再靠著接連暴投跑回團隊第4分。台電6局再起攻勢，林軒逸、戴如量接連二壘打，替球隊多添1分保險分。

安永鮮物成棒隊今天與地主球隊綺麗珊瑚成棒隊交手，兩隊攻勢往來，綺麗珊瑚1局上靠著陳偉宏三壘打先馳得點，安永鮮物1局下靠著安打、盜壘、滾地球、保送、失誤先跑回1分，潘亮銘適時安打，送回超前分。

安永鮮物4局靠著潘亮銘安打、失誤、犧牲觸擊、高飛犧牲打跑回團隊第3分，綺麗珊瑚7局上靠著觸身球保送、盜壘、失誤追回1分，9局上再靠著單局3安、送回追平分。

安永鮮物9局下最後反攻機會，潘亮銘再敲安打開啟攻勢，靠著犧牲觸擊、沈朕清再見安，幫助球隊以4比3拿下勝利，潘亮銘單場3安貢獻1分打點，打擊手感最佳。（編輯：張雅淨）1110321