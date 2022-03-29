火腿隊新庄剛志酷炫登場 不敵西武吞4連敗[影]

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教頭新庄剛志約於影片07:00處坐空中摩托車酷炫登場。影片來源：北海道日本ハムファイターズ

（中央社記者楊啟芳台北29日電）日職日本火腿隊今天進行主場開幕戰，教頭新庄剛志坐空中摩托車酷炫登場，不過不敵西武獅山川穗高單場雙響砲，終場以0比4吞下4連敗；台灣選手王柏融、吳念庭則都替補上場。

日職火腿隊今天為本季首度回到主場札幌巨蛋進行比賽，賽前儀式火腿隊總教練Big Boss新庄剛志用特殊的方式出場，在球場燈光暗下來時，新庄剛志乘坐「空中摩托車」在球場外野空中環繞，著陸之後脫下安全帽及紅色夾克，率領球員向全場球迷打招呼。

火腿隊的台灣選手王柏融及西武獅隊的吳念庭此戰都沒有先發出賽，王柏融在8局下代打，擊出右外野飛球出局；吳念庭則在9局上代打，遭到三振，2名台灣選手在本季的首安都尚未出爐。

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這場比賽西武獅隊在2局上靠著山川穗高轟陽春全壘打，先馳得點，接著森友哉敲出二壘安打，靠著推進到三壘，再利用栗山巧的高飛犧牲打跑回1分；5局上栗山巧、鈴木將平接連敲安打，再攻下1分；8局上山川穗高再轟出一發陽春砲，演出單場雙響砲，終場西武就以4比0奪下勝利，火腿吞下開季4連敗。

西武今天先發投手佐藤隼輔用82球投5局，被敲4支安打，投1次保送、2次三振，沒有失分；接著水上由伸、平良海馬、平井克典接連登板後援，也都沒有失分，聯手封鎖火腿隊打線。（編輯：張雅淨）1110329