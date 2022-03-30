台鋼雄鷹宣布劉東洋出任領隊 將交經營企劃書

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台灣鋼鐵集團將組隊進軍中華職棒，30日宣布台鋼雄鷹隊總經理（暨領隊）人選，將由前中職宣推部主任劉東洋出任，並於本週向聯盟遞交經營企劃書。（台鋼雄鷹提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月30日

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（中央社記者楊啟芳台北30日電）台灣鋼鐵集團今天宣布領隊由中華職棒前宣推部主任劉東洋出任總經理與領隊，他在中職任職超過15年，且與日本職棒交流密切；另外台鋼雄鷹隊也表示，本週將遞交經營企劃書。

台鋼於3月初由會長謝裕民與中職會長蔡其昌代表中職簽訂意向書，宣示台鋼集團將組隊進軍中職，這也讓中職自2008年後，重返6隊規模。台鋼集團證實，未來職棒隊名就叫「台鋼雄鷹」，主場選定落腳高雄澄清湖球場，並會在近期將球團經營企劃書送至聯盟常務理監事會議審查。

台鋼集團除了之前已宣布台鋼雄鷹董事長、副董事長分別由王炯棻、孫正強擔任外，各界所關心的總經理（暨領隊）人選則在台鋼雄鷹邀請下，由中華職棒聯盟宣推部主任劉東洋接任，並於本週向聯盟遞交經營企劃書。

台鋼集團指出，職棒球團的運營在各階段都有不同的目標與挑戰，目前台鋼雄鷹處於籌備階段，特別需要熟悉聯盟運作與國際合作的能量，因此特別力邀在聯盟任職服務超過15年的宣推部主任劉東洋接任總經理。

劉東洋畢業於日本大阪關西大學新聞研究所，從中華職棒基層出身，與日本職棒界互動交流密切，推動台日國際賽事交流，曾擔任過職業棒球雜誌主編、聯盟國際組組長、日本職棒球評等工作，一路到聯盟宣推部主任。

台鋼球團表示，劉東洋超過15年在聯盟服務的專業資歷，相信可協助台鋼雄鷹盡速完成球團相關部門籌組，「台鋼集團也特別感謝中華職棒聯盟蔡其昌會長割愛，願意讓聯盟優秀的資深主管至台鋼雄鷹任職協助。」

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台鋼集團表示，特別感謝總統蔡英文在3月25日接見去年冠軍中信兄弟隊時，給予職棒第6隊台鋼雄鷹的期許與鼓勵。台鋼雄鷹指出，「如能通過聯盟常務理事會的審核，必將秉持使命感，偕同其它球團共同構築台灣的職棒運動文化，推動職棒真正產業化。」

台鋼集團目前旗下已有企甲冠軍台鋼南鷹足球隊、T1職籃台鋼獵鷹隊，加上即將成立的職棒台鋼雄鷹隊，將成為台灣首見版圖橫跨足球、職籃、職棒三棲的企業。（編輯：張芷瑄）1110330