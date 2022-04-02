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邱緯綸U18東岸聯盟展霸氣 多練變速球拚選秀

2022/4/2 13:53（4/2 15:51 更新）
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U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽，穀保家商投手邱緯綸（圖）2日中繼3局無失分、展現壓制力、無關勝敗；邱緯綸有左投優勢，現又多練變速球、預計投入中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年4月2日
U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽，穀保家商投手邱緯綸（圖）2日中繼3局無失分、展現壓制力、無關勝敗；邱緯綸有左投優勢，現又多練變速球、預計投入中職選秀。中央社記者謝靜雯攝 111年4月2日
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（中央社記者謝靜雯台東2日電）U18東岸聯盟棒球錦標賽預賽，穀保家商投手邱緯綸今天中繼3局無失分、展現壓制力、無關勝敗；邱緯綸有左投優勢，多練變速球、預計投入中職選秀，總教練周宗志稱讚他：「有霸氣」。

2022年U18東岸聯盟棒球錦標賽Ｃ組預賽，穀保家商今天與地主台東體中白隊交手，穀保家商先發投手林佳緯投3局被敲4支安打，投出6次三振，失掉3分（2分責失分）。

穀保投手邱緯綸中繼登板止血，總計投3局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，林盛恩後援1局投出2次三振，飆出最快球速152公里、無失分，穀保比賽後半段沒能追回分數，終場以1比3吞敗。

穀保總教練周宗志稱讚中繼投手邱緯綸表現不錯，邱緯綸穩定性佳，又有左投優勢，高二升高三暑假球速往上提升，目前均速約在142、143公里左右，最快球速約145公里左右，「不管先發、中繼都有一定的優勢。」

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周宗志表示，原本打算等到選拔賽王貞治盃結束後再評估要不要讓邱緯綸出來選秀，但邱緯綸木棒聯賽一直到東岸聯盟表現不錯，沒有意外應該會投入中職選秀，「他的危機處理能力不錯，丟球霸氣很好、不會怯場。」

周宗志表示，邱緯綸還有進步空間，短局數投球均速可以再提升，除了原有的曲球、滑球外，現在又多練了變速球，對決打者更有優勢，「如果進到中職，1、2年內面對高強度的打者，我覺得適應上沒有太大的問題。」（編輯：屈享平）1110402

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