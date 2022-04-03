PLG忻沃克飆8記三分球 夢想家轟垮領航猿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家忻沃克，今天單場8記三分球，飆出生涯新高35分，率隊以111比77大勝桃園領航猿。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+領航猿今天作客台中洲際迷你蛋出戰夢想家，洋將羅賓森（Devin Robinson）因1日出戰新竹街口攻城獅一役，與攻城獅林宜輝發生衝突，被禁賽1場，領航猿此役僅能派單洋將，而近期代掌兵符的顏行書，因請假陪產，改由楊宜峰領軍。

夢想家忻沃克首節火力全開，攻下13分，包括3記三分球，加上團隊高達65%命中率，夢想家首節以32比26領先，忻沃克次節持續在外線開火，搭配吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、布依德（Julian Boyd）出擊，將比分拉開至64比48。

領航猿第3節火力未能發揮，單節僅攻下11分，讓夢想家再將比分拉開至84比59；而夢想家射手吳松蔚季前熱身賽扭傷腳，直到今天第4節才復出，一上場就飆進3記三分球，場邊隊友也興奮地為他歡呼，夢想家繼續擴大領先優勢，最終就以34分差帶走勝利。

忻沃克此役轟下生涯新高35分，外線15投8中，外加9籃板、2助攻，吉爾貝克進帳22分、9籃板。

忻沃克賽後接受媒體聯訪時表示，自己透過持續攻擊籃框、累積信心，「今天好表現，就是信心的展現」；對於飆進8顆三分球，他也感謝隊友，團隊合作製造機會，他才能多次在外線出手。

談到忻沃克表現火熱，夢想家總教練朱里雅斯（Kyle Julius）坦言，觀察忻沃克近一個月以來表現積極、貢獻度高，能有今天的表現，他一點也不意外。

吳松蔚傷癒復出，出賽不到9分鐘，進帳9分都是靠著三分球拿下，歷經受傷、開刀復健到歸隊，今天投進第一球時，讓他相當感動，他說：「努力沒白費，希望能維持下去，並做好本份，幫助球隊」。（編輯：陳仁華）1110403