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張育成
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張育成2/111

張育成熱身賽二壘打1打點 連3年入開季名單

2022/4/5 13:39
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）旅美克里夫蘭守護者隊野手張育成連續3年進入開季名單，今天在大聯盟熱身賽先發出賽，敲出二壘打送回團隊唯一1分，中止連2場出賽無安打，守護者隊終場以1比3不敵響尾蛇隊。

美國職棒大聯盟春訓熱身賽克里夫蘭守護者隊今天與亞利桑那響尾蛇隊交手，守護者隊台灣野手張育成先發打第7棒、守二壘。

張育成3局敲出右外野方向飛球出局，5局1人出局、壘上有人的時候，敲出左外野方向二壘打，送回團隊唯一1分，也是張育成熱身賽敲出的第4支二壘打、第6支長打（有2轟）。

張育成7局上吞下三振，7局下攻守交換時退場，今天總計3打數敲出1支安打、貢獻1分打點，熱身賽打擊率3成24。

今天兩隊各敲出5支安打，響尾蛇隊得分效率佳，2局靠著4支安打（1發全壘打）攻下2分，3局再靠著陽春砲多添1分保險分。

守護者隊先前已經公布開季28人名單，張育成以二壘手的身分被放入名單，連3年進入開季名單，守護者隊開季首戰為台灣時間8日與堪薩斯市皇家隊交手。（編輯：張雅淨）1110405

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