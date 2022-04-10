澎湖國際鐵人三項賽 清晨登場挑戰

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2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽10日清晨展開，率先登場的3.8公里游泳，每次以5名選手間隔5秒時間，依序魚貫下水。中央社 111年4月10日

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（中央社澎湖縣10日電）2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽今天清晨6時鳴笛，國內外男女選手近500人參賽，選手謝昇諺目前在游泳與自行車2項暫時領先。

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽今天清晨由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩2人鳴笛後展開。

因應防疫，今天率先登場的3.8公里游泳，每次以5名選手間隔5秒時間，依序魚貫下水，至於自行車的車距要保持在12公尺，防止跟車。

澎湖國際鐵人三項賽全程226公里，其中游泳3.8公里、自行車180公里、路跑42.5公里，將選出45名選手前往夏威夷KONA挑戰鐵人三項最高賽事殿堂。（編輯：張銘坤）1110410

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽登場，國內外近500名選手10日清晨在和煦的晨曦中展開比賽。中央社 111年4月10日

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽10日登場，清晨6時由澎湖縣政府教育處長蘇啟昌（右）與台灣鐵人三項公司董事長林澤浩（左）鳴笛後展開。中央社 111年4月10日

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽10日清晨登場，國內外近500名選手參賽，選手謝昇諺（前）目前在游泳與自行車2項暫時領先。中央社 111年4月10日