澎湖國際鐵人三項賽 許仁茂稱王、陳俐妘封后

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2022 IRONMAN Taiwan 澎湖國際鐵人三項賽10日在嵵裡沙灘盛大舉行，才剛在台東普悠瑪鐵人三項賽事奪冠的許仁茂（中）也成功拿下澎湖賽事冠軍。中央社 111年4月10日

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（中央社澎湖縣10日電）澎湖國際鐵人三項賽今晨登場，國內好手謝昇諺一路領先，但在路跑最後近20公里處疑因出現嘔吐而棄賽，最後由許仁茂以9小時27分43秒，奪得男子組冠軍；女子組部分，由陳俐妘封后。

主辦單位LAVA台灣鐵人三項公司發布新聞資料表示，謝昇諺在游泳3.8公里、自行車180公里這二項賽項成績都居領先，在路跑42.5公里也曾一路領先，但在完成23公里處時，疑因出現嘔吐現象而宣布棄賽。

甫於今年3月在台東普悠瑪226公里超級鐵人三項賽事奪冠的許仁茂今年首度參澎湖國際鐵人三項，他的總成績為9小時27分43秒，雖未打破他所創的8小時59分16秒的最佳紀錄，但奪得澎湖賽事的冠軍，還取得赴夏威夷KONA挑戰鐵人三項最高賽事資格。

許仁茂在賽後表示，首度參加澎湖國際鐵人三項，盡了全力奪冠。對於澎湖賽場平穩感到滿意，但澎湖有一段路程全是側風，對自行車選手而言，非常危險，要小心克服。

他指出，今天的成績，雖未打破自己的最佳紀錄，但挑戰自己成功，感謝太太的支持，赴夏威夷KONA比賽時，將帶著太太同行補度蜜月。

在女子組部分，國內好手陳俐妘以總成績10小時37分09秒奪得冠軍。（編輯：戴光育）1110410

首度參與2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽的好手許仁茂（前右）10日開心奪下冠軍，他感謝太太一路支持，兩人現場並深深擁抱。中央社 111年4月10日

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽10日從嵵裡沙灘開跑，吸引鐵人好手們共襄盛舉，挑戰自我。中央社 111年4月10日

2022 IRONMAN Taiwan澎湖國際鐵人三項賽10日登場，歷經激烈奮戰後，男子組冠軍由選手許仁茂以9小時27分43秒成績拿下。（LAVA台灣鐵人三項公司提供）中央社 111年4月10日