T1海神輕取特攻 吳怡斌首節6投全中有嚇到

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（中央社記者黃巧雯新北10日電）職籃T1聯盟高雄全家海神今天多點開花，6人得分雙位數，以123比92輕取新北中信特攻。海神吳怡斌近期頂替胡瓏貿先發，加強重量和心肺訓練，對於首節6投全中，坦言有嚇到。

新北中信特攻在主場新莊體育館迎戰高雄全家海神，阿巴西因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者重疊遭匡列，目前居家隔離中，缺席週末賽事。

海神開賽就拉出8比0攻勢，吳怡斌首節手感火燙，6投全中，包括3記三分球，率領海神首節以43比24領先。特攻次節由洋將艾斯（Aaron Epps）帶動攻勢，將分數追成57比70。雙方易籃後，海神無論投籃命中率和籃板都優於對手，最終以31分差大勝。

海神包括庫薩斯（Mindaugas Kupsas）22分、14籃板在內，全隊有6人得分雙位數，海神首節團隊共送出16次助攻，亞洲外援布銳克曼（Jason Brickman）包辦8次，創下聯盟單節球隊和球員最多助攻紀錄。

胡瓏貿因傷再度掛免戰牌，海神總教練喬伊斯（Brendan Joyce）賽後接受媒體聯訪時表示，「有跟其他球員說，球隊不會只有一個人要承擔胡瓏貿角色，大家要互相支援」，很開心吳怡斌分擔不少胡瓏貿的責任，也加深球隊板凳深度。

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吳怡斌透露，上週轉換角色、擔任先發時，還在適應中，近期也加強重量和心肺訓練。他認為，「今天剛好感覺不錯，有很多空檔」，首節6投全中，自己也相當意外，坦言有嚇到。

中信特攻總教練李逸驊表示，今天球員心態滿急躁，「分數落後7、8分時想要把分數趕回來，常常出現單打獨鬥或不合理出手」。他向球員喊話，季後賽強度更高，若無法冷靜應對，會打得很辛苦。（編輯：管中維）1110410