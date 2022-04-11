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美職小聯盟鄭宗哲1安1打點 李灝宇連2場敲安

2022/4/11 11:20
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（中央社記者謝靜雯台北11日電）旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲開季維持好手感，今天敲1安貢獻1分打點，連2場出賽敲安；費城人隊1A野手李灝宇3打數敲1安、也是連2場出賽敲安。

美國職棒小聯盟1A賽事，匹茲堡海盜隊今天與多倫多藍鳥隊交手，海盜隊台灣野手鄭宗哲先發打第1棒、守游擊。

鄭宗哲首局、3局打擊機會都吞下三振，5局得點圈有人、球隊1比3落後時，敲出中外野方向安打、帶有1分打點，再靠著對方失誤，海盜隊跑回追平分。

鄭宗哲7局敲出右外野方向飛球出局，8局敲出左外野方向飛球出局，9局敲出左外野方向飛球造成對手失誤，海盜隊一口氣再跑回2分，終場以13比4拿下勝利。

鄭宗哲今天總計6打數敲出1支安打，貢獻1分打點，有1得分，近2場出賽敲安，賽後打擊率2成14。

費城人隊今天與明尼蘇達雙城隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打2棒、守游擊，1局敲出左外野方向飛球出局，4局敲出三壘方向安打，6局選到保送上壘，7局吞下三振。

李灝宇昨天出賽總計4打數敲出2支安打，本季首安出爐，今天單場3打數敲出1支安打、有1得分，連2場出賽敲安，賽後打擊率3成；費城人隊終場以3比6吞敗。（編輯：張雅淨）1110411

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