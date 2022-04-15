潘政琮賽場上繫緞帶追思好友 籲重視心理健康問題

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台灣高爾夫好手潘政琮本週出賽時，帽子繫上紫色與藍綠色相間的緞帶，紀念2月驟逝的好友。（圖取自facebook.com/ctpangolf）

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（中央社記者林宏翰洛杉磯14日專電）台灣高爾夫好手潘政琮本週在美國PGA巡迴賽出賽時，帽子繫上紫色與藍綠色相間的緞帶，紀念2月驟逝的好友，提醒世人重視心理健康與自殺問題。

潘政琮小舉動獲得主辦單位美國職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）重視，在官網重要版面刊出報導文章。妻子林盈君在社群媒體發文說，故事公開後引起不少共鳴，一名桿弟淚流滿面分享親身經歷，兩人互相擁抱安慰。

PGA巡迴賽本週在南卡羅來納州希爾頓角（Hilton Head）舉行RBC傳承高球賽（RBC Heritage），潘政琮2019年曾在這裡奪PGA生涯首冠。

體操天后拜爾絲（Simone Biles）、網球明星大坂直美等運動名人近年來經常公開呼籲世人，重視心理健康問題。去年拿下東京奧運銅牌的潘政琮是第一個在美國職業高爾夫賽事為心理議題發聲的台灣運動員。

PGA官網報導，潘政琮與妻子林盈君一名非常親近的女性朋友，年僅28歲且熱愛生命，但產後長期受到慢性疼痛所苦，今年2月因為憂鬱症問題而結束自己的生命。

潘政琮在訪談中指出，藉著繫上紫色與藍綠色相間的緞帶，想要傳達「我們不必追求完美，最重要的是必須尋求協助」。

他說：「如果你有焦慮、憂鬱的問題，如果你遇到困難，如果你正承受痛苦，講出來會比較好過。我們想要讓大家意識到一件事，那就是不OK也沒關係（it's okay not to be okay）。」

由潘政琮與林盈君共同經營的臉書帳號，分享了這個故事公開之後得到的迴響。

潘政琮發文說，身為美巡賽的球員，在鏡頭與媒體之前總是要保持完美，充滿精神，但家人與同僚有許多不為人知的心理壓力，無法跟別人訴說。當他公開這個友人過世的故事時，獲得美巡賽的重視並提供專業諮詢。

潘政琮呼籲：「作為人，我們不需要永遠是完美的，當覺得自己有需要，一定要尋求幫助，面對自己的不完美與脆弱，幫自己一把也避免讓您親愛的家人留下永遠的遺憾。」

林盈君以小編的身分說，令人震驚與難過的是，消息曝光之後得到許多迴響，「在球場有不少球員和桿弟走向我們，告訴我們他們也曾經經歷，也有親友還在掙扎與對抗」。

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林盈君說：「有一位桿弟走向我，淚流滿面的說著他的故事，我告訴他，我們很少有時間跟家人在一起，但在這裡，我們大家是一家人，你可以說，也應該要說出來，然後我們給互相一個大而長的擁抱。」（編輯：楊昭彥）1110415

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