中職天母開幕戰 林智勝恩師王子燦現身頒獎

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中職味全龍隊主場天母球場開幕戰15日登場，賽前並舉辦中職全壘打王頒獎儀式，邀請全壘打王林智勝（右）的恩師王子燦（左）到場獻花致意。中央社記者張新偉攝 111年4月15日

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（中央社記者楊啟芳台北15日電）中職今天進行天母球場開幕戰，由味全龍迎戰樂天桃猿，賽前味全請來林智勝的恩師王子燦，頒發中職全壘打王獎項，王子燦也分享了小時候林智勝即使受傷也要比賽的小故事。

由於今天是本季天母球場開幕戰，台北市長柯文哲今天到場致詞及開球，味全球團也頒獎給日前敲出291轟、成為中職全壘打王的林智勝，由林智勝的啟蒙恩師王子燦擔任頒獎人。

林智勝在就讀善化國小、善化國中及善化高中時，都接受王子燦的指導。王子燦回憶起以前的時光表示，有次林智勝在練習時被球打斷左手，但當時離小馬聯盟國手選拔賽只剩3個星期，球隊加上林智勝只有10個人，面臨要棄賽的危機。

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王子燦說：「那時候我跟他說如果不行就放棄，但他就一直吵著要練球、要去比賽，所以我每天早上就讓他吃中藥、補營養，結果皇天不負苦心人，我們就拿冠軍了。」

林智勝一路以來受傷、又站起來的過程，王子燦都看在心裡，也認為他是天生英雄命，今年突破張泰山289轟的全壘打紀錄，成為中職全壘打王，王子燦說：「我希望他以後健健康康，要給後輩一個榜樣，可以跟著他的腳步走，這是我對他的期許。」（編輯：吳協昌）1110415