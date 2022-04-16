蔡佳諺敲大學首轟 春季聯賽台灣中油勝北市大

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（中央社記者謝靜雯新北16日電）成棒春季聯賽台灣中油隊今天與台北市大交手，台灣中油蔡佳諺敲出大學首轟，游家慶9局敲出致勝安打，率隊以3比2拿勝，蔡佳諺珍惜機會，自評心理層面更成熟。

111年全國成棒甲組春季聯賽大學隊C組預賽台灣中油（開南大學）今天與台北市大交手，台灣中油由黃震武先發，僅在首局接連被敲安打失掉1分，比賽後半段回穩，今天投6.1局失掉1分責失分、無關勝敗。

台灣中油2局靠著游家慶適時安打、送回追平分，5局蔡佳諺開轟、陽春砲幫助球隊取得領先，台北市大8局再拿1分、再度扳平戰局，9局上，台灣中油靠著楊皓然二壘打，游家慶安打、送回致勝分，幫助球隊拿下比賽勝利。

台灣中油7局1人出局啟動牛棚，楊家凱中繼0.2局失1分，潘文輝後援登板穩守，投2局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，幫助球隊守住勝利。

台灣中油總教練郭李建夫表示，黃震武今天整體表現正常，小缺點指叉球投得比較沒有這麼好，兩好球後變化球太高，他的類型屬於直球會跑卡特，會讓打者打出較多滾地球。

蔡佳諺高中畢業後升上文化大學，但今年農曆年後轉到開南大學，郭李建夫表示，蔡佳諺最近打得不錯，到開南來有個位置給，有機會、也打得比較有信心。

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目前大二的蔡佳諺大學首轟出爐，他表示上場就是把握、珍惜上場的機會，先前大專聯賽打得不好，大專聯賽結束到春聯開打期間有增加練打的量，每次練習都有設定目標，春季聯賽打擊調整的不錯。

蔡佳諺畢業於青棒名校穀保家商，高中畢業沒有選擇直接選秀他表示不會後悔，每個階段可以學到的東西不一樣，現在心理層面成熟蠻多的，不管表現好壞，情緒起伏都不會這麼大。（編輯：張芷瑄）1110416

111年全國成棒甲組春季聯賽持續進行，台灣中油16日與台北市大交手，中油先發投手黃震武（前）主投6.1局失1分責失分、無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 111年4月16日