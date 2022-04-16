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T1海神主場輕取獵鷹 例行賽封王差一步

2022/4/16 21:24
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（中央社記者龍柏安台北16日電）T1聯盟龍頭高雄全家海神今天在主場靠著多點開花攻勢，加上成功壓制對手火力，終場100比81擊敗台南台鋼獵鷹，拿下4連勝，最快明天就能登上例行賽王座。

台灣運彩xT1聯盟今天共有2場比賽，高雄全家海神下午在主場以19分之差擊敗台南台鋼獵鷹，稍晚主場出賽的台中葳格太陽，終場109比99逆轉擊敗新北中信特攻，也阻止海神提前在今天例行賽封王。

賽前海神封王數字只剩2，只要今天自己贏球，加上稍晚老二太陽吞敗就能確定登基，只可惜後半段的劇本不是掌握在他們自己手上，只好期待明天能如願在主場擊敗桃園雲豹，登上T1聯盟元年龍頭寶座。

雖沒能提前封王，不過海神洋教頭喬伊斯（Brendan Joyce）依舊對於球員表現感到滿意，他透露，由於獵鷹與雲豹正積極卡位爭取最後一席季後賽門票，肯定會拿出渾身解數，「賽前我就告訴球員，這會是一場硬戰。」

喬伊斯表示，贏球關鍵是球員的防守做得非常好，成功壓制對手的得分效率，今天獵鷹的團隊命中率僅35.2%，反觀海神則高達43.2%。

因傷缺席2週的海神前鋒胡瓏貿，今天傷癒歸隊，他出賽不到19分鐘，攻下8分、5籃板，賽後他強調，他還在尋找比賽狀態，並沒有很在意自己出賽時間，只要球隊贏球就讓他很開心。（編輯：張芷瑄）1110416

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