T1海神擊敗雲豹 例行賽封王

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台灣職籃T1聯盟高雄全家海神17日靠著洋將霍爾攻下31分，率隊以119比104收拾桃園雲豹，5連勝到手，確定奪下例行賽龍頭寶座。（T1聯盟提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年4月17日

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣職籃T1聯盟高雄全家海神，今天靠著洋將亞歷山大、霍爾聯手拿下59分，以119比104收拾桃園雲豹，5連勝到手，確定奪下例行賽龍頭寶座。

高雄全家海神昨天擊敗台南台鋼獵鷹，例行賽封王魔術數字減至「M1」，今天在主場高雄巨蛋出戰來訪的桃園雲豹。

海神開賽靠著外線和籃板優勢，首節以31比21領先，雲豹鄭瑋、洋將威廉斯（Troy Williams）次節聯手追分，一度追成僅剩6分差，但海神隨後透過多波轉換快攻，洋將亞歷山大（Xavier Alexander）、霍爾（Ferrakohn Hall）輪流搶分，幫助海神將比分拉開至59比38。

威廉斯第3節單節斬獲12分，試圖縮小與海神差距，決勝節繼續帶領雲豹吹起反攻號角，雙方一度僅剩8分差，可惜未能延續攻勢，海神最終以15分差收下5連勝，以21勝6敗提前鎖定T1聯盟元年例行賽龍頭寶座。

海神洋將霍爾獨攬31分、9籃板，亞歷山大拿下28分、13籃板。雲豹洋將威廉斯包辦全場最高35分，另有10籃板、7助攻，依舊白做工，未能阻止海神封王。

海神隊賽後休息室潑水慶賀登頂，頂著一頭濕髮的總教練喬伊斯（Brendan Joyce）表示，洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）此役因傷缺陣，賽前就表明此役是某些球員的重要時刻，霍爾、亞歷山大雙雙挺身而出，登錄全員都有數據貢獻，寫下漂亮的團隊勝利。

「第一年會如何肯定是未知，但例行賽能封王，算是團隊攜手完成的美好果實」，海神前鋒胡瓏貿說：「接下來的目標，就是要爭取季後賽封王」。

另一地在台中的比賽，台中葳格太陽以126比101輕取台南台鋼獵鷹，太陽陣中共有3人得分達20分，以洋將桑尼（Sani Sakakini）29分、9籃板、4助攻表現最佳。（編輯：陳仁華）1110417