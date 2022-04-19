台北馬減碳 獲全球首張馬拉松碳足跡盤查證書

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（中央社記者黃巧雯台北19日電）台北馬拉松從跑者賽衣包裝、獎座、賽道補給站紙杯到電子完賽證書，致力於減塑減碳，今天獲頒全球第一張經英國標準協會（BSI）稽核通過的馬拉松碳足跡盤查證書。

台北馬拉松由台北市政府、中華民國田徑協會、中華民國路跑協會共同主辦，台北市副市長蔡炳坤今天出席記者會致詞時表示，2050淨零碳排已成為全世界共同努力的目標，台北市先前也已公布2050淨零碳排路徑，而台北馬拉松也向BSI申請碳足跡盤查認證，並在今天獲頒證書。

中華民國路跑協會主任曾姿燕指出，去年台北馬拉松跑者賽衣包裝改由環保包材取代塑膠袋，得獎獎座更是採用花蓮再生石材，而賽道補給站紙杯更是可全面回收後再製成的再生紙張，同時賽事還一律採線上報名、電子完賽證書。

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台北馬拉松經BSI稽核通過ISO 14067碳足跡查證，獲頒全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛表示，台北馬每名完賽選手碳排放僅0.281公斤，他肯定台北馬主辦單位的努力，能喚醒參賽者對環境的永續認知。

2022年台北馬拉松將持續朝綠色賽事目標邁進，除了各贊助商所贊助的物品包材，將盡量採用簡約或環保包材外，完賽獎牌未來可能朝部分或全面環保材質製作。（編輯：張雅淨）1110419