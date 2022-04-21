收購英超豪門切爾西 小威廉絲韓密爾頓入列

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（中央社倫敦21日綜合外電報導）消息人士今天告訴路透社，前女網世界排名第一的小威廉絲和 F1七屆世界冠軍車手韓密爾頓已經加入英超前利物浦主席布勞頓收購英超豪門俱樂部切爾西的行列。

英格蘭超級足球聯賽（Premier League）前利物浦隊主席布勞頓（Martin Broughton）為收購切爾西而組成的財團，成員包括世界田徑總會（World Athletics）主席柯伊（Sebastian Coe）以及世界各國富有的投資人。財團表示，他們都希望保持切爾西的至高地位。

擁有美國職籃NBA費城76人在內多家球隊的哈瑞斯（Josh Harris）與布利澤（David Blitzer），也支持布勞頓競標切爾西。

根據天空體育新聞（Sky Sports）的報導，小威廉絲（Serena Williams）和韓密爾頓（Lewis Hamilton）已各自承諾出資1000萬英鎊。

韓密爾頓的代表後來證實，37歲的韓密爾頓加入布勞頓的競標團隊，但表示報導提及的財務數字不準確，而這位代表也未透露任何細節。

路透社已經聯繫小威廉斯的代表，請其談論此事。

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俄羅斯入侵烏克蘭後，英國政府準備對切爾西（Chelsea Football Club）的俄羅斯籍老闆阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）實施制裁，阿布拉莫維奇搶先出售切爾西，最終報價已在本月稍早提出。

其他有意競標切爾西者還包括美國大聯盟道奇隊主要股東波利（Todd Boehly），以及美國職籃波士頓塞爾蒂克隊的老闆之一佩格琉卡（Steve Pagliuca）。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110421