跆拳道新制上路 羅嘉翎飛歐洲參賽試水溫

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（中央社記者龍柏安台北22日電）東京奧運銅牌女將羅嘉翎下週將搭機飛往歐洲，預計將參加4場國際跆拳道公開賽，再轉往成都參加世界大學運動會，而這趟行程最重要任務，就是適應跆拳道全新的賽制。

「國民女友」羅嘉翎今天出席111年全國大專校院運動會賽前記者會，擔任代言人的她卻無法參加全大運，讓她有些遺憾，加上近來全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發，更讓即將要出發的她，心情有些糾結。

東京奧運鍍銅後，羅嘉翎就沒出國參加過國際賽，這也是她逾大半年後再次出征，她承認，雖興奮但也有些緊張，尤其國外目前對疫情都採放任態度，讓她有些不知所措。

不過跆拳道在今年公布全新賽制，包括近身得在5秒內發動攻擊，也把過去的3回合總分制，改成每回合都獨立計分的回合制，羅嘉翎解釋：「如果前2回合得分都是領先的一方，比賽就以2比0停前結束。」

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對於跆拳道的新賽制，羅嘉翎承認至今仍不太習慣，比賽整體節奏與進攻都得更主動，她透露，雖然訓練早已針對新賽制做調整，也有做過模擬，「但還是有些不太習慣。」

預計下週搭機的羅嘉翎透露，這一趟將先飛往瑞典，再去韓國移訓，接著還要前往奧地利、義大利羅馬與盧森堡，最後再飛往成都參加世大運，整趟比賽、訓練將超過2個月，也希望透過這次移訓和比賽，更習慣比賽新的節奏和打法。（編輯：張芷瑄）1110422