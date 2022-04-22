拿莫．伊漾帶起反攻氣勢 味全9局逆轉悍將

中華職棒味全龍隊22日在新莊球場迎戰富邦悍將隊，在比數始終落後下，9局上拿莫．伊漾送回第1分，成功帶起反攻氣勢，終場助隊以3比2奪勝。中央社 111年4月22日

（中央社記者楊啟芳新北22日電）中華職棒今天在新莊棒球場的賽事，味全龍隊落後了大半場比賽，不過到了9局上，由拿莫．伊漾送回第1分帶起反攻氣勢，全場演出3安猛打賞，終場以3比2擊敗富邦悍將。

悍將的王勝偉在5局下靠著二壘手失誤上壘，接著申皓瑋敲出三壘安打送回1分，王正棠再擊出高飛犧牲打得1分。不過味全在9局上展開反攻，吉力吉撈．鞏冠選到保送後，李凱威、拿莫．伊漾、張祐銘、劉基鴻都敲出安打，一舉奪下3分超前。

9局下味全後援投手伍鐸也狀況不穩，對張進德投出觸身球後，再投出保送，接著高國麟成功犧牲短打，林益全獲得敬遠保送形成滿壘，不過最後陽耀勳遭到三振，申皓瑋擊出中外野飛球出局，沒能攻下分數，終場味全以3比2險勝。

在比賽最後發動攻勢逆轉成功，賽後味全總教練葉君璋接受訪問時表示，現在很多隊都有這樣的能力，像悍將上一場也是比賽後面表現得很好，「應該說現在選手能力越來越接近，每隊實力都在伯仲之間，才會有這樣精彩的比賽。」

單場MVP由第9局帶起攻勢、今天4打數敲出3支安打的拿莫．伊漾，他表示，當時原本鎖定直球，但由於前一顆球是變化球，因此臨時改變策略，最後攻擊到變化球，他認為自己很幸運可以擊出安打。

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拿莫．伊漾這場比賽3支安打都是反方向安打，他指出，因為教練叮嚀要提高擊球率，改變了擊球方式，導致剛開始很容易斷棒，「剛開季時2天斷3支，我訂了12支現在只剩6支，那時候很難過，但現在（適應之後）都還沒斷過球棒。」

拿莫．伊漾目前打擊率達3成33，他則指出，去年沒有表現很好，所以今年想要改變、雪恥，「去年可能揮棒太大力，導致動作、擊球率都變調了，今年就比較簡單，心裡想打到球就好。」（編輯：張芷瑄）1110422