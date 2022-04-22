陳傑憲敲關鍵三壘打助獅奪勝 桃猿5連勝中斷

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中華職棒今天在桃園棒球場的賽事，統一獅隊本來落後，但後來順利追平、超前，加上陳傑憲在第6局敲出關鍵2打點三壘安打，終場獅隊以6比5擊敗桃猿，中斷桃猿的5連勝。

桃猿在1局下就展開攻勢，成晉敲二壘安打後，陳俊秀選到保送，林泓育再敲安打形成滿壘，接著朱育賢擊出高飛犧牲打，攻下1分；2局下馬傑森、陳晨威敲安打後，成晉擊出高飛犧牲打，桃猿取得2比0領先。

不過獅隊從3局上開始展開反攻，林靖凱敲安打、吳桀睿選到保送後，投手發生暴投奉送1分；5局上獅隊獲得2次保送後，吳桀睿犧牲短打護送跑者上二、三壘，胡金龍再擊出1打點滾地球追平。

獅隊在6局上更是攻下大局，施冠宇、林岱安敲安打後，陳重廷擊出1打點滾地球，超前比分，陳傑憲再敲三壘安打，帶有2分打點，接著吳桀睿擊出內野安打送回1分，取得6比2領先，桃猿投手朱俊祥則是在守備時受傷退場。

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7局下桃猿的林立、成晉敲安打後，陳俊秀擊出1打點滾地球，林泓育再擊出高飛犧牲打得1分，接著朱育賢敲出陽春砲，為本季首轟，追到僅剩1分落後。不過最終獅隊還是以6比5險勝，中止2連敗，也讓桃猿的5連勝止步，不過桃猿仍暫居第一名，獅隊位居第2。

獅隊先發投手羅昂用99球投6局，被敲8支安打，投2次保送、5次三振，失掉2分演出優質先發，最後奪下本季第2勝。（編輯：張芷瑄）1110422