林子偉本季首戰 美職小聯盟1A敲出二壘打

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）旅美野手林子偉去年僅在美國職棒大聯盟出賽1場、季後成為自由球員，直到今年3月確定與紐約大都會隊簽約、再度赴美，今年從小聯盟1A出發，今天首場出賽敲出1支二壘打。

林子偉去年球季效力明尼蘇達雙城隊，因為傷勢反覆影響，多次進入傷兵名單，僅在大聯盟出賽守備1場、沒有打擊機會，季後成為自由球員，但持續尋求延續旅外生涯的機會，也透過經紀公司安排測試，3月確定重返美職。

林子偉被分派至小聯盟1A今天與邁阿密馬林魚隊比賽，先發打第1棒、守游擊，首局吞下三振，2局敲出中外野方向二壘打，但搶攻三壘時出局，5局靠著失誤上壘，7局、9局都選到四壞保送。

林子偉本季首場出賽，總計3打數敲出1支安打、就是長打，選到2次保送、吞下1Ｋ，另有1得分，賽後打擊率3成33。

林子偉也透過社群平台Instagram分享心境，寫下：「等待也是一種心理的訓練，調整好自己、蓄勢待發中」。

今天的比賽大都會隊8局打完1比4落後，9局靠著安打、保送、失誤、安打，一口氣追回2分，但攻勢沒有延續，終場以3比4吞敗。（編輯：李錫璋）1110423