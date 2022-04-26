林子豪手感好時受傷坦言遺憾 恢復逾9成回一軍

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（中央社記者謝靜雯台北26日電）中職統一獅內野手林子豪開季手感正好時，側腹拉傷下二軍，他坦言有點可惜，傷後急著想歸隊、防護員幫忙踩煞車，目前傷勢恢復超過9成，今天回到一軍扛3棒、全力以赴幫助球隊。

中華職棒統一獅隊開季傷兵不斷，老經驗野手胡金龍跑壘大腿後側拉傷、昨天下二軍，獅隊今天拉上內野手林子豪填補打線。

林子豪開季手感維持不錯，今天賽前一軍8場出賽都有安打，總計19打數敲出11支安打，狀況正好時揮棒拉傷側腹、下二軍休息，他坦言有點小遺憾，下二軍休息3、4天後，受傷的地方就沒有什麼感覺了，當時急著想練打、想要保持球感，但防護員阻止，要他注意避免二次拉傷要休更久。

林子豪完整休息到5、6天左右才開始恢復訓練，他表示打起來的感覺跟之前有點不太一樣，球感沒有之前這麼好，只能想辦法把球點打好，不去想要把球打得多遠、讓想法簡單一點。

林子豪傷後僅23日在二軍打一場、今天就回到一軍，先發扛3棒、守三壘，林子豪自評目前傷勢恢復超過9成，只有練打量比較多的時候才會有點緊繃、但不會有太大的影響。

獅隊開季傷兵多，林子豪表示，有注意到內野手陳鏞基的腰部近期有點不舒服，做好準備今天要回到一軍，沒有壓力、全力以赴，想辦法幫助球隊。（編輯：張芷瑄）1110426