春季聯賽台電4強碰合庫 富邦公牛是唯一大學隊

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）成棒春季聯賽複決賽富邦公牛黃紹睿7局無失分、好投壓制，率隊以3比0擊敗嘉義諸羅山，成為4強唯一大學隊；台灣電力成棒隊投打發揮，以6比3擊敗新北禾聯、4強將與合庫碰頭。

111年全國成棒甲組春季聯賽複決賽昨天開打，富邦公牛（台灣體大）以分組預賽第一名晉級，今天首戰與嘉義諸羅山（嘉義大學）交手，富邦公牛派出投手黃紹睿先發。

黃紹睿總計用107球投7局，被敲5支安打，投出5次三振、2次四死球，無失分，好投壓制、拿下勝投。

富邦公牛4局靠著顏清浤安打開啟攻勢，再靠著安打、觸身球保送攻占滿壘，高飛犧牲打先跑回1分，林家鋐適時安打、一棒送回2分，幫助球隊順利多添保險分、順利拿勝。

上屆冠軍台灣電力成棒隊今天與預賽戰績亮眼的新北禾聯成棒隊交手，台電派出巴青少先發，總計用64球投5局被敲5支安打，投出3次三振、3次四死球，失掉2分（1分責失分），球隊拿勝、巴青少為勝投。

台電打線發揮，4局上靠著李育全、林軒逸接連安打，陳偉志選到保送，李冠賢清壘二壘打，一棒送回3分，接著林柱、陳彥穎接連安打再拿2分，取得5比1領先。

新北禾聯4局下、6局下各追1分，台電9局上再起攻勢，靠著蔡智榆三壘打，送回團隊第6分，台電順利拿下比賽勝利。

春季聯賽4強出爐，4強賽將於台體大棒球場舉行，富邦公牛為4強唯一大學隊，下一戰將與安永鮮物成棒隊爭冠軍戰門票，台電4強則與合作金庫交手，2支社會隊強權提前碰頭，春季聯賽冠軍預計5月1日出爐。（編輯：張芷瑄）1110429