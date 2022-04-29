羅昂好投獅搶勝 悍將守備狀況多苦吞6連敗

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊今天團隊3次失誤，游擊區本季累積12次失誤，獅隊把握機會搶分，羅暐捷有2分打點、羅昂7局優質先發，率隊以5比3拿勝，悍將苦吞6連敗。

悍將開季戰績不理想，26日比賽吞敗、開季14戰吞下12敗，改寫史上開季最慘戰績紀錄；27日比賽不敵樂天桃猿隊、延續紀錄，晚間作客台南棒球場交手統一7-ELEVEn獅隊，仍沒能止敗。

悍將1局2人出局後中外野手林哲瑄失誤、接著游擊手于森旭也失誤，讓獅隊跑回1分，羅暐捷補上二壘打，一棒2分，幫球隊取得3比0領先。

悍將4局靠申皓瑋敲出隊史第9支、中職史上第43支場內全壘打幫球隊追回1分；中職上次出現場內全壘打是2021年7月30日悍將范國宸。

悍將6局守備再出狀況，二壘手王正棠失誤，林岱安、邱智呈接連敲出二壘打，獅隊單局多添2分保險分。

悍將8局靠林益全安打、申皓瑋四壞保送，高國麟、王苡丞接連安打追回2分，但攻勢沒能延續。

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悍將賽前本季團隊出現19次守備失誤、與桃猿並列最多，其中11次失誤發生在游擊，截至目前本季游擊區發生12次守備失誤，游擊團隊守備率0.862。

獅隊先發投手羅昂（Logan Ondrusek）用118球投7局，被敲出6支安打、包括1發全壘打，投出8次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第3勝及單場最有價值球員（MVP）；羅昂賽後接受主場MVP訪問時表示，狀況不錯，但勝利是團隊一起努力拿下，希望一直保持好狀態到季末。（編輯：李明宗）1110429