多名前悍將球員成味全主力 葉總：穩定性更好

（中央社記者楊啟芳台北29日電）中職味全龍隊陣中有多名前富邦悍將球員，且都是味全龍總教練葉君璋當初在前東家執教時選進來的球員，他今天表示，像是石翔宇、陳明軒都到了成熟的年紀，穩定性更好。

味全投手陳明軒、羅國華，以及野手石翔宇，都是曾經被富邦悍將釋出的球員，另外投手羅華韋是在擴編選秀被味全挑中。如今這幾名球員都已經成為味全主力，包括陳明軒昨天臨危受命先發3.2局無失分，且石翔宇首度獲選為單場MVP。

這幾名悍將「棄將」，當初都是葉君璋擔任義大犀牛、富邦悍將總教練時選進來的球員，但葉君璋從2019年就到味全擔任教頭。葉君璋今天表示，「我只能說每個人看法不一樣，我們教練團相信他們可以，這些選手過去只是差在穩定性，沒有讓他們（前球隊）看到想看到的東西，所以就給別人機會。」

石翔宇今年才25歲，葉君璋認為，這個年紀是一名選手成熟的時候，經過5、6年左右的訓練，「當然他不是運動能力頂尖的球員，但我相信他經過幾年訓練之後，再經過我們的一些協助，足以在一軍站穩。」

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談到28歲的陳明軒，葉君璋指出，當初選秀時認為他的滑球能力很好，想到以滑球著名的陽建福，「我認為他的能力還不錯，只是可能個性關係，讓他穩定性沒那麼好，但他被釋出過，這個機會得來不易，我們也有給他一些建議，現在也是可以用的時候了。」

透過擴編選秀到味全的羅華韋，葉君璋表示，雖然現在其球速沒有剛進職棒時這麼快，但同樣也是穩定性、控球變好，「我是覺得還滿好用的，希望他繼續保持身體健康、保持這樣的狀況。」至於羅國華，葉君璋認為他有很好的曲球、變速球，「他肩膀確實是有傷，一般人都會擔心，但他只要不痛、穩定性夠，我認為就堪用。」（編輯：張芷瑄）1110429