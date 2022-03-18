富邦悍將公布談薪結果 曾峻岳加薪幅度最多

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中華職棒富邦悍將隊18日公布全隊談薪結果，其中110年新人王曾峻岳提前換約，新球季月薪從新台幣7萬調整至15萬元，加薪幅度達114%，全隊最高。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 111年3月18日

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（中央社記者楊啟芳台北18日電）中職富邦悍將今天公布談薪結果，去年奪下新人王的曾峻岳提前換約，月薪15萬元為全隊調幅最多。另外，去年底行使自由球員權利的林益全月薪70萬元，陳鴻文月薪達66萬元。

去年底提出自由球員申請的林益全，以月薪新台幣70萬元另加激勵獎金與球隊簽約，雖然月薪比去年少2.5萬，但合約總值較去年增加，仍為悍將全隊薪資最高的野手。另一名自由球員陳鴻文，去年轉任先發為球隊貢獻11場先發與30場救援，獲加薪16萬，新球季月薪達66萬元。

年僅20歲的投手曾峻岳原本在2020年9月與球團簽下2.5年合約，去年出賽57場不僅為全隊最高，季末更奪下新人王獎項，球團決定提前與曾峻岳進行換約，新球季月薪從7萬調整至15萬，加薪幅度114%為全隊最高。

投手群也多獲得加薪肯定，王尉永加薪8萬，新球季月薪23萬元；藍愷青加薪5萬，新球季月薪12.5萬元；吳世豪加薪4.5萬，新球季月薪12.5萬元；李建勲加薪4萬，新球季月薪12.5萬元；歐書誠與陳韋霖各加薪2萬，新球季月薪分別為12與9.5萬元；先發投手游霆崴加薪3.5萬，新球季月薪13.5萬。

野手部分，去年繳出生涯首度單季百安的高國麟，各項成績均為個人新高，獲得球團加薪13萬元肯定，新球季月薪36萬元；申皓瑋去年出賽111場為全隊之冠，獲加薪7萬元，新球季月薪19萬元；范國宸繳出生涯最高的9支全壘打，獲得加薪5.5萬的肯定，新球季月薪首度站上20萬元大關。

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王正棠加薪5萬元，新球季月薪17.5萬元；葉竹軒也獲加薪4萬元，新球季月薪12萬元；楊瑞承、于森旭分別獲3萬、2萬的加薪肯定，新球季月薪均為12萬元；高孝儀加薪1.5萬元，新球季月薪17萬元。

另外，陳仕朋月薪23萬持平，張耿豪月薪從12萬調整至9萬元，江國豪月薪從19萬調整至15萬元。李宗賢從26萬調至20萬元，林哲瑄從60萬調整為53萬元，高國輝從56萬調整為50萬元。（編輯：陳政偉）1110318