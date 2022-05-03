更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 運動
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭35/285

赴俄打球或為國爭光 芬蘭瑞典：冰球員只能擇一

2022/5/3 11:37（5/3 12:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
瑞典、芬蘭的冰球主管單位皆表示，下個球季仍在俄羅斯打球的球員，將不得參加國家隊。（示意圖／圖取自twitter.com/leijonat）
瑞典、芬蘭的冰球主管單位皆表示，下個球季仍在俄羅斯打球的球員，將不得參加國家隊。（示意圖／圖取自twitter.com/leijonat）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩2日綜合外電報導）瑞典與芬蘭的冰球主管單位今天皆表示，下個球季仍在俄羅斯「大陸冰球聯賽」（KHL）打球的球員，將不得參加國家隊。

法新社報導，芬蘭冰球協會在聲明中說：「本會的立場是，下個賽季仍在俄羅斯打球的球員，就不得為國家隊效力。」

瑞典冰球聯盟表示，他們將在今春稍晚的時候做出類似決定。

瑞典冰球聯盟秘書長史塔克（Johan Stark）告訴瑞典通訊社（TT）說：「我們正朝那個方向邁進。下個賽季選擇到KHL打球的球員，將失去參加國家隊的資格，但正式的決定將由董事會在本賽季結束時做出。」

瑞典冰球聯盟最初曾發出聲明，說在KHL打球的球員就不能參加5月13日到29日在芬蘭進行的世界錦標賽，但史塔克告訴「晚報」（Aftonbladet），那份聲明說得「並不清楚」。

他澄清說，在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭前與KHL球隊簽約的球員，是可以參加世錦賽的。

史塔克說：「最好的情況是，我們希望沒有瑞典球員在KHL打球。是否留在KHL打球，決定權在球員身上。但我知道，要就這樣離開，其實並不容易。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110503

延伸閱讀
俄國又一挫敗 失去2023冰上曲棍球世錦賽主辦權ISU禁俄國白俄主辦國際滑冰賽 今年俄羅斯站取消入侵烏克蘭惹人厭 俄羅斯球隊被禁參加歐洲足總下季賽事世界羽球聯盟加入行列 禁俄國與白俄運動員參賽
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀