張育成滿壘敲出安打 重返大聯盟再進一步

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台灣棒球好手張育成4月中旬感染COVID-19，復原之後，5月3日在小聯盟3A復健賽滿壘時敲出安打，為重返大聯盟做好準備。圖為3月春訓比賽情形。中央社記者林宏翰亞利桑那攝 111年5月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）台灣棒球好手張育成確診COVID-19復原後，重返大聯盟之路又邁進一步，今天在小聯盟3A復健賽，滿壘敲出適時安打，貢獻2分打點。

效力克里夫蘭守護者隊的張育成，以大聯盟球員的身分空降小聯盟，今天在3A層級比賽，隨哥倫布快艇隊（Columbus Clippers）客場出戰皇家體系的奧瑪哈追風人（Omaha Storm Chasers）。

張育成4月15日列入傷兵名單，約2週時間沒有比賽，球隊證實他是因為感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。他4月30日開始到小聯盟打復健賽，在2A層級出賽2場。

今天在更高一階的3A出賽，張育成擔任第3棒一壘手，共3次站上打擊區，依序是外野高飛球、四壞保送、安打。

張育成4局上的這支安打，來得及時。當時球隊攻占滿壘，他面對25歲右投手科瓦爾（Jackson Kowar），打出二壘方向的強勁滾地球穿出內野，送回壘上2名跑者，幫助球隊7比5贏球。

張育成目前總共3場小聯盟復健賽，累計7打數2安打，2分打點。確診之前，他開季在大聯盟出賽3場，還沒有敲出安打。

守護者原訂今天在主場展開與聖地牙哥教士3連戰，但因為下雨，延到明天雙重賽。在一日兩戰的情況下，能守內野4個位置的張育成是教練團的一枚活棋，最快可能在明天重返大聯盟。（編輯：馮昭）1110504