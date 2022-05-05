林承飛敲2分砲桃猿奪勝 悍將連勝難求

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中職樂天桃猿隊林承飛5日在新莊球場轟出2分全壘打，加上先發投手好投助陣，桃猿終場就以7比3擊退富邦悍將隊奪勝。中央社記者張新偉攝 111年5月5日

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（中央社記者楊啟芳、張新偉新北5日電）中華職棒今天在新莊棒球場的賽事，樂天桃猿隊林承飛轟出2分全壘打，且先發投手狂威6局失2分（1責失）好投，終場桃猿以7比3奪勝，讓富邦悍將本季仍無法取得連勝。

桃猿在1局上2出局後展開攻勢，林泓育、陳俊秀敲安打後，朱育賢敲三壘安打送回2分，梁家榮再補上1打點安打，取得3比0領先；悍將在2局下靠著范國宸、蔣智賢敲安打追回1分，3局下李宗賢敲安打後，利用中外野手失誤上三壘，王正棠再擊出內野安打得1分，悍將僅剩1分落後。

不過，4局上桃猿的林承飛轟出2分全壘打，再度拉大比分差距；6局下悍將一度攻占滿壘，不過最後錯失得分機會，7局下王正棠、于森旭、申皓瑋接連敲安打，悍將再得1分；桃猿在8局上、9局上再各得1分，終場桃猿隊就以7比3奪勝。悍將昨天贏球後沒能延續，本季目前戰績4勝17敗。

影片來源：CPBL 中華職棒

單場MVP由林承飛拿下，他於4日才傷癒復出回歸一軍，今天就有關鍵全壘打演出，他賽後表示，之前有發覺在狀況好的時候容易忽略身體狀況，「教練有跟我說賽後伸展很重要，要保持身體健康，才能為球隊貢獻，這是我學習到的地方」。

桃猿今天推出洋投狂威先發，他用106球投6局，被敲7支安打，投2次保送、6次三振，失2分含1責失，演出優質先發，奪下本季第3勝。

悍將先發投手陳鴻文則是用97球投6局，被敲9支安打，包含1發全壘打，沒有出現保送，失掉5分，最後吞下本季第3敗，首勝尚未出爐。（編輯：唐聲揚）1110505

中職樂天桃猿隊林承飛（中）5日在比賽4局上半轟出2分全壘打，助隊終場以7比3奪勝。圖為林承飛開轟後，回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 111年5月5日

中職例行賽5日在新莊棒球場由樂天桃猿交手富邦悍將，桃猿林承飛（左3）比賽4局開轟，幫助球隊終場以7比3擊敗悍將，選手們賽後在場中致意，慶祝勝利。中央社記者張新偉攝 111年5月5日