張育成3打數吞1K 李灝宇近4戰貢獻6分打點

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（中央社記者謝靜雯台北6日電）旅美克里夫蘭守護者隊野手張育成今天在小聯盟3A出賽，3打數吞下1次三振；費城人隊小聯盟1A野手李灝宇維持好手感，單場1安2打點，近4戰貢獻6分打點。

張育成4月確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），復原後先至小聯盟2A打復健賽，再到小聯盟3A出賽，今天守護者隊3A與堪薩斯市皇家隊交手，張育成先發打3棒、守三壘。

張育成1局敲出三壘方向滾地球出局，4局也敲出三壘方向滾地球出局，6局吞下三振，7局下攻守交換時退場休息；今天3打數沒有敲出安打，吞下1次三振，守備方面，也出現一次傳球失誤，球隊終場以0比5吞敗。

費城人隊小聯盟1A今天與多倫多藍鳥隊1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打1棒、守游擊，李灝宇1局、2局打擊機會都吞下三振，4局壘上有人時敲出滾地球幫助球隊送回1分。

6局球隊5比7落後時，李灝宇敲出三壘方向安打，再替球隊送回1分，李灝宇8局敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇今天總計5打數敲出1支安打，貢獻2分打點、有1得分，連10場敲安，近4場出賽貢獻6分打點，賽後打擊率2成93。兩隊鏖戰至延長賽第10局，費城人隊終場以10比9拿下勝利。（編輯：吳協昌）1110506