戴資穎休兵 台灣女團優霸盃不敵中國

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣羽球女團、中國在確定提前晉級優霸盃8強後，兩隊在小組賽最終戰展開對決，而戴資穎此役休兵，最終台灣女團以0比5落敗，確定以分組第2之姿挺進8強。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，小組賽前2戰結束，台灣男、女團均提前取得8強門票。

台灣女團優霸盃小組賽先後擊敗西班牙、澳洲，台灣時間10日晚間8時對決尋求隊史第16冠的中國隊，原先外界關注有機會上演東京奧運金牌戰戲碼，由戴資穎對決中國名將陳雨菲，但台灣女團調整陣容，戴資穎此役休兵，改由年輕球員應戰。

「交大學霸」許玟琪打頭陣，剛開賽還能與陳雨菲抗衡，甚至戰成13比13平手，但陳雨菲隨後拉出6比0攻勢逐漸拉開差距，許玟琪首局以15比21棄守，次局則難敵經驗豐富陳雨菲，以13比21敗下陣來。

擔綱第2點女雙組合李佳馨與鄧淳薰，遭遇到女雙世界第一的陳清晨與賈一凡，以12比21、11比21輸球，讓中國隊搶先聽牌。

扛起的第3點宋碩芸，目前世界排名第87，對手為排名第9的中國名將何冰嬌，與對手鏖戰3局、79分鐘，可惜決勝局遭逆轉，以21比18、15比21、18比21吞敗。

優霸盃團體賽採5點3勝制，中國隊搶下前3點後，提前鎖定勝利，中國隊以3連勝拿下B組分組龍頭，台灣女團確定以分組第2之姿前進8強。

不過，小組賽仍須打完5點，台灣女團第4點派出張淨惠與李芷蓁，同樣未能開胡，以10比21、13比21不敵中國組合黃東萍與李汶妹；而壓軸登場的陳肅諭則以16比21、19比21輸給新科亞錦賽女單冠軍的王祉怡。（編輯：陳政一）1110511