吳哲源臨危受命頂替先發 6.2局好投助兄弟奪勝

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（中央社記者楊啟芳台北11日電）中職今天在台南球場的賽事，由於中信兄弟原定先發呂彥青賽前快篩陽性，吳哲源臨危受命頂替，僅是他生涯第2次先發，繳出6.2局失2分好投，幫助兄弟以4比2擊敗統一獅。

兄弟在1局上就靠著陳文杰敲三壘安打，以及二壘手陳重廷失誤，攻下1分；3局上靠著王威晨、陳文杰接連敲安打，再得1分；4局上張志豪、杜家明、陳子豪接連敲安打攻下1分後，宋晟睿犧牲短打帶有1分打點，兄弟取得4比0領先。

獅隊的羅暐捷在7局下轟出2分全壘打追分，也將兄弟先發投手吳哲源打退場，不過最終兄弟還是以4比2擊敗獅隊。

今天是吳哲源生涯第2度先發，上一次是在今年4月10日，之前都是以中繼為主。不過吳哲源臨危受命繳出好表現，用97球投6.2局，被敲5支安打，包括1發全壘打，沒有出現保送，送出3次三振，失掉2分演出優質先發，奪下生涯先發首勝，也獲選為單場MVP。

兄弟原本今天的先發投手為呂彥青，不過賽前球隊進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩時，呂彥青、教練林恩宇呈現陽性，詹子賢、王政順則是被隔離。因此今天兄弟緊急將先發投手換成吳哲源，謝榮豪、潘志芳、宋晟睿也緊急到一軍支援。

另外，獅隊投手王鏡銘昨晚比賽回家後因身體不適，自行快篩後呈現陽性，今天一早去做PCR，下午結果出爐為確診，獅隊也在第一時間通報聯盟，並落實相關隔離措施。（編輯：張雅淨）1110511