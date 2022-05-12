台灣羽球女團不敵日本 優霸盃無緣4強

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣羽球女團今天優霸盃8強出戰日本，在戴資穎不敵球后山口茜後，隨後許雅晴與林琬清、許玟琪面對日本好手展現奮戰精神，但均激戰3局落敗，台灣隊以0比3吞敗，無緣4強。

湯優盃羽球團體賽（由湯姆斯盃及優霸盃組成，分別為男、女團賽事）在泰國曼谷舉行，B組第2台灣女團優霸盃8強賽遭遇到A組第1的日本，而台灣女團2006年曾在「羽球精靈」鄭韶婕帶領下闖進4強，這次將尋求重返4強行列。

5月初剛讓出球后寶座的戴資穎8強賽率領台灣女團對決擁有新科世界球后山口茜坐鎮的日本女團，兩人生涯18次交手，儘管戴資穎以10勝8敗略占上風，但包括去年世錦賽女單冠軍賽在內，近期陷入對戰2連敗。

戴資穎與山口茜鏖戰3局才分出勝負，戴資穎決勝局在連續化解2個賽末點情況下，未能再下一城，以10比21、21比19、19比21丟掉第一點。

擔綱第2點許雅晴與林琬清，迎戰世界排名第3、握有3屆世錦賽銀牌的廣田彩花與福島由紀，開局以6比3占上風，且耐心與對手周旋，關鍵時刻靠著優異的防守與對角攻勢搶分，以21比19先下一城，但次局以7比21讓出。

面對國際賽經驗豐富的日本組合，許雅晴與林琬清決勝局歷經開局短暫領先，隨後遭對手反超，以14比21吞敗，日本隊以2比0搶先聽牌。

台灣女團第3點「交大學霸」許玟琪負責把關，遭遇到前球后、日本名將奧原希望，世界排名第58的許玟琪奮力一搏，施壓對手不少壓力，以21比15搶下首局。

許玟琪儘管次局以13比21棄守，但決勝局前段仍試圖與對手纏鬥，隨後面對奧原希望左右調動，許玟琪難以招架，最終以9比21落敗；台灣女團8強賽以0比3不敵日本，無緣4強。（編輯：張芷瑄）1110512