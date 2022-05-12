台灣出征世中運 行前累計10名隊職員確診

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣代表團今晚將出發前往在法國舉行的世界中學生運動會，體育署表示，行前共5人快篩陽性，經PCR檢測後確診，累計確診隊職員達10人，代表團人數也從221人減為208人。

體育署委託高中體總組團參加在5月14日至22日在法國諾曼第（Normandy）登場的2022年世界中學生運動會，今天舉辦代表團授旗典禮，由教育部次長、代理體育署長林騰蛟授旗給代表團。

林騰蛟致詞時除了期許參賽選手爭取佳績，未來能成為台灣亞、奧運選手接班梯隊外，面對國際COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，代表團將有3名隊醫隨行。

林騰蛟表示，代表團這次也為團員準備防疫物資，包括口罩、酒精、快篩、防護衣和額溫槍。他呼籲，團員應遵守防疫規定，除了上場比賽時，其他時間應盡可能戴好口罩、維持社交距離，若身體不適，應隨時向團本部反映，代表團後續也會與當地醫院保持聯繫，協同醫師問診或PCR。

台灣代表團本屆團員共208人，為歷屆最多，因應本土疫情升溫，代表團今天在授旗典禮前特別進行全團快篩，共5人快篩陽性，PCR檢測出爐後確診。

根據體育署統計，截至目前為止，共10名隊職員確診，其中3對3籃球隊因2名隊友確診，因此全隊5人不出發，實際出發人數從221人減少至208人。

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世界中學生運動會限13至17歲在校中學生參加，2018年起改為每2年舉辦一次。不過受疫情影響，原訂2020年在中國晉江舉行的第18屆世中運推遲，延期到2022年11月舉行，而加上原本2022年排定5月在法國諾曼第進行的第19屆世中運，今年將有2場世中運。

這次台灣代表團共參加桌球、羽球、競技體操、柔道等16種運動項目，台灣代表團2018年參賽曾勇奪24金、15銀、26銅，這次也將力拚改寫最佳成績。（編輯：吳協昌）1110512