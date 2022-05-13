李灝宇開轟受訪秀英文 黃暐傑中繼無關勝敗

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）旅美費城人隊小聯盟1A野手李灝宇手感佳，今天單場2安都是長打，敲出本季第2轟、受訪時還不忘秀一段英文；巨人隊3A投手黃暐傑今天中繼登板，投3.2局1責失分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事費城人隊1A今天與辛辛那提紅人隊交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守游擊，李灝宇1局就有表現，壘上有人時敲出二壘打、送回球隊第一分。

李灝宇3局敲出游擊方向平飛球出局，6局開轟、陽春砲幫助球隊取得4比1領先，7局敲出中外野方向飛球出局；李灝宇今天總計4打數敲出2支安打都是長打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成96。

李灝宇賽後接受訪問時，被問起在主場敲出首轟的感覺，他用英文回覆，「我感覺很好，就是專注攻擊好球帶」，被問到目前打點居全隊第一名，他則用中文回覆，可以幫助球隊得分，球隊贏球才是重點，很高興可以有這麼多分打點。

舊金山巨人隊3A今天與聖地牙哥教士隊3A交手，2局打完巨人隊3比4落後，巨人隊台灣投手黃暐傑3局接手中繼，2人出局後投出四壞保送、被敲安打失掉1分。

黃暐傑4、5局都讓打者3上3下，6局續投有狀況，2人出局後接連被敲2支安打，加上隊友守備有狀況掉分，6局沒有投完退場。

黃暐傑今天總計用62球投3.2局，被敲4支安打，投出3次三振，失掉3分（1分責失分），球隊終場以4比11吞敗，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率5.71。（編輯：吳協昌）1110513