富邦悍將感謝球迷不離不棄 推平日主場回饋

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職富邦悍將隊近期戰績不佳，為感謝球迷不離不棄進場加油，今天發布將推出「感謝有你邦．好康抱抱禮」活動，上半季主場平日賽事，前1000名進場球迷可以獲得回饋。

中華職棒富邦悍將隊近期戰績不佳，目前為止上半季25場比賽打完，戰績4勝21敗、近期吞下5連敗，悍將球團表示，推出活動的原因，主要是球隊近期戰績不佳，感謝球迷仍不離不棄繼續進場為悍將加油。

悍將推出「感謝有你邦．好康抱抱禮」回饋，從今天開始，平日主場賽事進場前1000名的球迷，可以獲得富邦悍將百元商品折價券，享當日商品部消費500元折抵100元的優惠，同時還可獲得餐飲消費折價券50元，可在比賽當日於指定餐飲攤位享有消費直接折抵50元之優惠。

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另外，只要是富邦悍將2022家族會員還能參加「家族感謝禮」抽獎，家族會員憑紙本、電子票、實體會員卡或app家族卡憑證參與，每場共有300個獎項，獎項包括場內美食兌換券、悍將千元商品兌換券、買一送一優惠券、商品折價券、悍將APP點數等好禮。

「家族感謝禮」每場比賽皆會有一項特別限定大獎抽出，今天首場活動將抽出「Loving Pink 親簽紀念球棒」一組，價值達新台幣4980元，未來還會有球員版主題球衣、平日賽事開球機會等不同獎項，以及神秘大獎等著家族會員進場抽好禮。（編輯：張芷瑄）1110513