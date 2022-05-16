悍將盼提升團隊火力 陳威志任一軍打擊教練

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中華職棒富邦悍將隊開季戰績不佳，團隊打擊成績、得點圈打擊率都是各隊最差，球團16日發布新聞稿做出教練團異動，將由二軍打擊教練陳威志（圖）出任一軍打擊教練。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職富邦悍將隊開季戰績不佳，團隊打擊成績、得點圈打擊率都是各隊最差，球團今天發布新聞稿做出教練團異動，一、二軍打擊教練職務互換，陳威志擔任一軍打擊教練。

富邦悍將隊開季戰績不理想，目前本季前26場比賽打完僅拿4勝（22敗）、近期吞下6連敗，團隊打擊率僅2成15，得點圈打擊率2成01，滿壘時打擊率更是0，3項數據都是各隊最差。

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根據悍將新聞稿，原二軍打擊教練陳威志將出任一軍打擊教練，原一軍打擊教練鍾承祐轉任二軍打擊教練，職務異動將自本週例行賽賽事生效。

陳威志教練具有多年教練資歷，2016年加入富邦悍將曾先後擔任過內外野、打擊教練及球探等職務，今年擔任二軍打擊教練，協助年輕球員成長，期盼本次出任一軍打擊教練，能夠幫助悍將提升團隊打擊、火力全開。（編輯：陳仁華）1110516