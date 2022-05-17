球員遞補一軍比賽 獅隊二軍3戰停賽

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中華職棒統一隊截至15日為止有7名主力球員確診COVID-19，向聯盟回報二軍戰力無法繼續賽事；聯盟17日公告，獅隊本週二軍賽事共3場停賽。圖為獅隊15日一軍比賽觀眾加油畫面。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年5月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）中華職棒統一獅隊截至15日為止有7名主力球員COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，向聯盟回報二軍戰力無法繼續賽事，聯盟今天公告，獅隊本週二軍賽事共3場停賽。

中華職棒各隊陸續傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者，先前味全龍隊多名球員確診，匡列人數較多，近期龍隊球員陸續解隔，但考量自主健康管理期間，投、捕手全程戴口罩進行比賽對健康有所影響，無法達到實質成效，聯盟昨天公告龍隊二軍17日、19日比賽停賽。

獅隊截至15日為止，累積7名一軍主力球員確診，其中有5人是投手，需由二軍遞補多名投手上一軍，球團今天向聯盟回報，經詳細評估，扣除傷兵和現有二軍人力，無法正常進行二軍賽事。

聯盟今天也決定，本週統一獅隊二軍18日、19日、21日共3場比賽停賽，相關補賽事宜另行公告；17日至22日間，二軍表定8場比賽僅剩3場。（編輯：張芷瑄）1110517